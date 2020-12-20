3 وفيات و1171 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 637 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1171 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 193 ألفا و575 حالة.ولفت البيان إلى أن 866 مصابا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 168 ألفا و995 حالة.وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 128 ألف فحص جديد خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة من المجتمع.