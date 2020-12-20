إصابات كورونا في عمان تتخطى 127 ألفًا
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:10 م
ا ش اطباعة
أعلنت وزارة الصحة في عُمان أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 127667 إصابة، والوفيات 1488 بنسبة 1.17%.
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان، اليوم الأحد، أن أعداد المتعافين بلغت 119574 شخصا، لتصل نسبة الشفاء 93.7%، فيما بلغ عدد المتواجدين بالمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 102 شخص، بينهم 42 حالة في العناية المركزة.
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان، اليوم الأحد، أن أعداد المتعافين بلغت 119574 شخصا، لتصل نسبة الشفاء 93.7%، فيما بلغ عدد المتواجدين بالمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 102 شخص، بينهم 42 حالة في العناية المركزة.