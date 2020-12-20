إصابات كورونا في عمان تتخطى 127 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة في عُمان أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 127667 إصابة، والوفيات 1488 بنسبة 1.17%.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان، اليوم الأحد، أن أعداد المتعافين بلغت 119574 شخصا، لتصل نسبة الشفاء 93.7%، فيما بلغ عدد المتواجدين بالمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 102 شخص، بينهم 42 حالة في العناية المركزة.