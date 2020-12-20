بسبب كورونا.. ألمانيا قد تعلق الرحلات مع بريطانيا وجنوب إفريقيا

كشف مصدر حكومي، اليوم الأحد، عن أن ألمانيا قد تعلق الرحلات مع بريطانيا وجنوب إفريقيا بسبب كورونا.يأتي هذا فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، وفقا لما نقلت وسائل إعلام عربية، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا ظهرت أيضا في الدنمارك وهولندا وأستراليا.يأتي هذا فيما حذرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية من أن مستويات عمل الفرق الطبية التابعة لهيئة خدمات الصحة البريطانية تواجه تهديدًا كبيرًا، لا سيما في ظل ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، وهو ما سيتسبب في ارتفاع عدد الحالات المصابة، مما يتطلب تحركا جادا من الحكومة البريطانية.وذكرت الصحيفة في تحليل أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه في مواجهة تلك السلالة الجديدة من الفيروس التاجي، والتي باتت تنتشر بسرعة في لندن والجزء الجنوبي الشرقي من البلاد، ومع إعلان العديد من المستشفيات بالفعل عن حوادث كبيرة وإلغاء عمليات بها، لم يكن أمام رئيس الوزراء بوريس جونسون خيار سوى التحرك.