«مصر قد التحدي».. قصة تراجع معدلات الفقر رغم الأزمات

• تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا

• ارتفاع الفقر مع تطبيق الإصلاح الاقتصادي

• خطة الحكومة لمساعدة فقراء الصعيد

بدأت مصر في حصد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته منذ أربع سنوات، حيث تراجعت معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عامًا، مع ارتفاع دخل الأسر المصرية وبرامج الحماية الاجتماعية الذي وضعته الحكومة المصرية بالتزامن مع قرارات الإصلاح الإقتصادي."الدستور" في تقرير مدعوم البيانات عرضت كيف تراجعت معدلات الفقر في مصر خلال السنوات الماضية.منذ عام 2000 بدأت معدلات الفقر في مصر في الارتفاع، ومع تعاقب الرؤساء والحكومات لم تتراجع هذه المعدلات، حتى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خطة جديدة للإصلاح الاقتصادي والتي بدأها بالتعويم الكلى للجنيه أمام الدولار، وإلغاء الدعم عن البترول والكهرباء بخطة زمنية محددة.وسجلت معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا تراجعًا حيث انخفضت إلى 29.7%، رغم أزمة كورونا التي كان لها تأثير سلبي على اقتصاديات العالم كله، بعد قرارات حظر التجول التي طبقتها الدول وألغت معها حركة الطيران، والتي طبقتها مصر منذ مارس الماضي، حتى قررت التعايش مع الفيروس في يوليه الماضي، إلا أن الحكومة المصرية مولت القطاعات الأكثر تضررًا وقت الأزمة حتى لا تُصرف العمال الموجودين فيها، فوفرت قروضًا للشركات العاملة في القطاع السياحي – القطاع الأكثر تضررًا، كما قدمت منح للعمالة المؤقتة.ولكن معدلات الفقر قبل أن تسجل هذا الانخفاض ارتفعت مع بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي فارتفعت 4% منذ العام الأول لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو عام 2016 وحتى عام 2018، فبلغت معدلات الفقر في مصر 32.5% من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017 2018، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015 2016، وأرجعت وزيرة التخطيط هالة السعيد، السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 4.7%، خلال الفترة بين عامي 2016 إلى 2018، هو تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في الفترة ذاتها، وهو ما تطلب تكلفة على المجتمع والدولة المصرية، حسب قولها.وتحدد خط الفقر في هذا العام عند 8827 جنيهًا للفرد، ومع تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفع متوسط إنفاق المصريين إلى 51400 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 40%، لكن مع احتساب سعر صرف الدولار خلال العام 2015 حينما كان يساوي 8.88 جنيه فإن متوسط دخل الفرد في العام 2015 كان يبلغ نحو 4132 دولارا، وهو ما يشير إلى تراجع متوسط دخل الفرد من مستوى 4132 دولارا إلى مستوى 3105 دولارات بنسبة انخفاض تقدر بنحو 24.85%.سجلت محافظات الصعيد خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2018 المحافظات الأكثر فقرًا، فسجلت محافظة أسيوط نسبة فقر بين مواطنيها بلغت 66.7% تلتها محافظة سوهاج بنسبة 59.6%، ثم الأقصر 55.3%، والمنيا 54%، ثم قنا 41%، لذا وضعت الحكومة خطتها للنهوض بالصعيد وتوفير حياة كريمة لهم بدأتها بتطوير 1000 قرية من القرى الأكثر فقرًا، وتوفير دعم نقدي للفقراء من خلال تكافل وكرامة.ويشكل الصعيد 72% من الفئة المستهدفة ببرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة، ويبلغ قيمة الدعم النقدي للبرنامج 18 مليارا و670 جنيه، وتستفيد 2 مليون و200 ألف أسرة منه حيث يحصل مليون و563 ألف و88 أسرة على تكافل الشهرية بينما يستفيد 600 ألف و648 مواطن من مساعدات كرامة فى 5 آلاف و630 قرية موزعين على 27 محافظة.كما أنشأت الحكومة الكثير من المشروعات الاستثمارية الكبرى في الصعيد والتي كان لها دور كبير في توفير فرص عمل لسكان الصعيد منها أكبر مشروع للطاقة الشمسية – بنان-، ومشروعات الطرق الكبرى، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية التي سعت لتوفير حياة أفضل لسكان القرى في الصعيد مثل إعادة رصف الشوارع وترميم المنازل وتوصيل المياه والكهرباء للقرى الأكثر فقرًا.