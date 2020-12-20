نتنياهو: ندرس منع دخول الأجانب إلى إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل درست منع دخول الأجانب إلى إسرائيل، وفقًا لـ"سكاي نيوز".وأضاف نتنياهو، تم منع السفر من المملكة المتحدة ومن عدد من البلدان الأخرى التي تم الإبلاغ فيها عن ظاهرة السلالة الجديدة لكورونا.وانطلقت في إسرائيل اليوم الأحد، حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا.وتبدأ الحملة بأفراد الطواقم الطبية في جميع أنحاء البلاد ونزلاء دور رعاية المسنين والمواطنين من سن 60 عامًا فما فوق.ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلي، فقد تم حجز مئة ألف دور في صناديق المرضى والمستشفيات لتلقي اللقاح. وتسلمت إسرائيل حتى الآن 700 ألف جرعة.