وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف الأول لجامعة بورسعيد

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، الملتقى التوظيفي الأول لجامعة بورسعيد، والذي أقيم بالمركز الثقافي للمحافظة، بحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس الجامعة، والنائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ.يًشارك في الملتقى 30 شركة ويوفر آلاف الوظائف لشباب بورسعيد من خريجي الجامعات.وطالب وزير القوى العاملة الشركات المشاركة في الملتقى بالتعاون مع القوي العاملة ببورسعيد، مؤكدًا أن القوي العاملة تملك من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على تأهيل الشباب لسوق العمل.