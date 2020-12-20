البابا تواضروس ينعى القمص إيليا شكرى

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية ولمجمع كهنة القطاع في نياحة الأب المبارك القمص إيليا شكري، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته.وأعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن رحيل القمص إيليا شكري، كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بالوايلي الكبير، وعضو المجلس الإكليريكي الإقليمي للأحوال الشخصية للقاهرة والجيزة وإفريقيا والمنسق الإعلامي لقطاع حدائق القبة والعباسية.وتوفي كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بالوايلي الكبير، 64 سنة حيث ولد يوم 29 يونيو 1956، وسيم كاهنًا في 5 مارس 2005، ونال رتبة القمصية منذ ثلاثة أشهر في 13 سبتمبر 2020.وسوف تقام صلوات تجنيزه بكنيسته في الثانية من بعد ظهر، اليوم، وستكون المشاركة في الصلوات قاصرة على عدد محدود من الآباء الكهنة إلى جانب أفراد أسرة الأب المنتقل فقط، التزامًا بتعليمات الكنيسة بشأن المشاركة في الجنازات.