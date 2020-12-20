«زراعة بنى سويف» تفوز بمشروعين من وحدة تطوير التعليم العالي

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، فوز كلية الزراعة بمشروعين، الأول يختص بدعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي بقيمة 2 مليون و300 ألف جنيه، والثاني عن تطوير نظم القياس والتقويم بقيمة مليون جنيه، وذلك من وحدة إدارة مشروع تطوير التعليم العالي (إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد).وقال «حسن»، في بيان، إن مشروع دعم وتطوير الفاعلية بمؤسسات التعليم العالي يعد مشروعا خدميا لدعم وتطوير فاعلية التعليم بكلية الزراعة، وذلك لخدمة العملية التعليمية التي تخص الطلاب في كافة تخصصات الكلية ودعم البحوث التي تخصص الدراسات العليا بالكلية وتطوير العملية التعليمية في المجال الحديث مثل التعليم المدمج، والتعليم عن بعد، وتطوير المعامل وإجراء بعض ورش العمل لتأهيل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.وأوضح رئيس الجامعة، أن مشروع تطوير نظم القياس والتقويم يتم من خلاله متابعة عملية القياس وتقويم الطلاب والامتحانات على أساس علمي، وتشمل الوحدة لجان بنوك الأسئلة، والإحصاء والمتابعة، والدعم الفني، والتصحيح الإلكتروني، ووحدات التدريب وتكنولوجيا المعلومات، والاستبيانات، والاختبارات الإلكترونية، ويتم من خلاله تدريب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الفني والإداري على نظم القياس والتقويم وإعداد برامج متخصصة والتقويم الشامل وفقًا لمعايير التخرج.