صور تُنشر لأول مرة للبطل رامي السبيعي الفائز بـ«مستر أولمبيا»

حصل «الدستور» على صور للبطل رامي السبيعي، ابن قرية السبايعة بمحافظة كفر الشيخ، الفائز بالمركز الأول في بطولة «مستر أولمبيا» للمحترفين في كمال الأجسام 2020، تنشر الأول مرة، مع أسرته وأقاربه.وأكد الدكتور عبدالله السبيعي، شقيق رامي، إنهم قد استقبلوا خبر حصول رامي علي المركز الأول عالميا في بطولة مستر أوليمبيا للمحترفين في كمال الأجسام 2020، بالفرحة والبهجة حيث إن نجاحه كان متوقعا نتيجة جهده وتعبه المتواصل منذ سنوات وأمله في تحقيق هدفه الذي كان دوما يسعى إليه.وأشار «السبيعي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن شقيقه رامي حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية، ويبلغ من العمر 34 عامًا، ومتزوج ولديه 3 بنات، لافتًا إلى أنهم 11 أخًا وأختًا، وترتيب رامي هو رقم 9 في الأشقاء.وقال رامي السبيعي، في أول تعليق له بعد الفور: «هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم أنتم أحبابي».وأضاف «السبيعي»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شكرًا لكم جميعًا من القلب على كل هذا الدعم، والحمد لله دائمًا وأبدًا ربنا ماضيعش تعبنا الحمد لله، ألف مبروك للعرب، ألف مبروك لمصر، ألف مبروك لأهلي وكل أحبابي».