السلالة الجديدة من كورونا تظهر في الدنمارك وهولندا وأستراليا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد وفقا لما نقلت وسائل إعلام عربية، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا ظهرت أيضا في الدنمارك وهولندا وأستراليا.يأتي ذا فيما حذرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية من أن مستويات عمل الفرق الطبية التابعة لهيئة خدمات الصحة البريطانية تواجه تهديدًا كبيرًا لا سيما في ظل ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا" وهو ما سيتبب في ارتفاع عدد الحالات المصابة؛ مما يتطلب تحركا جادا من الحكومة البريطانية.وذكرت الصحيفة في تحليل أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد إأنه في مواجهة تلك السلالة الجديدة من الفيروس التاجي والتي باتت تنتشر بسرعة في لندن والجزء الجنوبي الشرقي من البلاد، ومع إعلان العديد من المستشفيات بالفعل عن حوادث كبيرة وإلغاء عمليات بها، لم يكن أمام رئيس الوزراء بوريس جونسون خيار سوى التحرك.