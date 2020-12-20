ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع كمامات طبية مغشوشة بالقليوبية

أكدت معلومات شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص بإنشاء مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية لتصنيع الكمامات الطبية المغشوشة والمقلدة من خامات رديئة ومرتجعات الأسواق معاد تدويرها وخامات مجهولة المصدر "بدون مستندات" تدل على شرعية حيازتها أو إستخدامها فى ذلك المنتج وعدم موافقة الجهات المعنية عن المنتج وكذا إستخدام علامة تجارية غير مسجلة على أنه وكيل معتمد وطرحها بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المصنع وعُثر بداخل المصنع على (10 ماكينة تصنيع كمامات – كمبروسر هواء – نحو 240 ألف كمامات طبية "منتج نهائى" وتحت التجهيز).بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.