فخر مصر.. 10 معلومات عن «بيج رامي» بطل كمال الأجسام

ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن بيج رامي.



إنجاز كبير حققه بطل كمال الأجسام المصري بيج رامي، والذي استطاع أن يحصد العديد من الجوائز من قبل؛ حيث نجح في أن يضع اسمه ضمن أفضل لاعبي كمال الأجسام على مستوى العالم، وخلال الساعات الماضية استطاع بيج رامي أن يحصد جائزة جديدة، رفع بها اسم مصر عاليا، حيث فاز بيج رامي ببطولة ''مستر أوليمبيا 2020'' التي أقيمت بأمريكا صباح الأحد، واستطاع أن يسعد ملايين المصريين بفرحة فوزه.- ولد بيج رامي في قرية السبايعة بمركز بلطيم بكفر الشيخ فيعام 1985 أي أنه يبلغ من العمر 35 عامًا.- بدأ مسيرته التدريبية في ''أوكسجين جيم'' بالكويت عام 2010، وحقق وزن 200 رطلا عام 2011.- بيج رامي هو أول مصري يحصل على بطولة مستر أوليمبيا.- وفرت الكويت له الرعاية الكاملة في صالات التدريب بنادي "أوكسجين جيم"، وبالفعل بدأ مشوار تألقه في رياضة كمال الأجسام.- سجل رامي أول ظهور له على مسرح ''مستر أوليمبيا للهواة'' عام 2012 وكان وزنه 286 رطلا، وحقق المركز الأول، كما فاز ببطولة ''New York Pro'' عام 2013.- دون رامي أول ظهور له في البطولة الأكبر ''Mr. Olympia'' في عام 2013، وتمكن من إحراز المرتبة الثامنة بين العديد من النجوم، ليتم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين.- شارك السبيعي في مستر أوليمبيا للمحترفين في ثلاثة أعوام، ففي 2014 حقق المركز السابع، وفي 2015 حقق المركز الخامس، وفي 2016 حقق المركز الرابع.- عمل رامي تحت توجيهات مدربه الأمريكي دينيس جيمس منذ أربعة أعوام، وعمل بعدها تحت إشراف المدرب جورج فرح حتى عام 2016.- بيج رامي هو أول لاعب مصري وعربي يحرز المركز الأول في بطولة "أرنولد كلاسيك" الشهيرة التي استضافتها البرازيل عام 2015، بحضور الممثل الأميركي الشهير آرنولد شوارزينجر.- حين فاز ببطولة "أرنولد كلاسيك" حصل على جائزة مالية بلغت 130 ألف دولار، بالإضافة إلى سيارة "هامر" وساعة ماركة "روليكس"، وبدأ مشوار البطولات من بعدها.