وفاة 3 أطباء فى كفر الشيخ بـ«كورونا» خلال أقل من 48 ساعة

سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»، وهو الدكتور محمد شكر، استشاري النساء والتوليد بمستشفى سيدي سالم المركزي، وتعد الوفاة الثالثة بين الأطباء بالفيروس المستجد، في أقل من 48 ساعة.كان الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم، استشاري بمستشفى الصدر بكفر الشيخ، توفى أمس السبت، داخل قسم العزل، بعد أن تدهورت حالته الصحية على إثر إصابته بفيروس كورونا.كما توفى الدكتور سيد حجازي، استشاري الأطفال ورئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفى سيدي سالم المركزي، أمس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد تدهور حالته الصحية.وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.