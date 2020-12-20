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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تمهيدًا للباركود.. وزير التموين يطالب شركات الذهب بتصميم لوجو لها

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
وزير التموين
وزير التموين
نرمين محمود الدهان
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طالب الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، جميع الصناع في مجال الذهب بضرورة عمل لوجو للورشة، أو المصنع حتى يتم تطبيق الباركود الخاص بكل شركة، ومعرفة إنتاج كل شركة، وبعد الاتفاق بين الشركات سيتم معرفة خلال ستة أشهر كل قطعة ذهب في السوق تتبع أي مصنع.

وأشار إلى أنه خلال فترة قصيرة سيتم إلغاء ختم القلم وسنقوم بإلزام كافة الصناع بعدم استخدام الختم واستخدام الباركود.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، مؤتمر ومعرض «جواهرجية مصر 2020» بحضور اللواء عبدالله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

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