جامعة أسيوط تحصد لقب الأفضل في «رالي السيارات الكهربائية»

استطاع طلاب فريق «Assiut Motorsport» بجامعة أسيوط، الفوز بجائزة أفضل فريق مشارك لأول مرة فى مسابقة «رالى السيارات الكهربائية»، في موسمه الثالث.انطلقت المسابقة، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات ولفيف من رجال الصناعة والاستثمار والتعليم العالي، ورؤساء عدد من الجامعات، وذلك بمنطقة أهرامات الجيزة (بانوراما 2).وتعد هذه هى المشاركة الأولي للفريق، في رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع، والتي تُعد أول مسابقة تكنولوجية والأولى من نوعها في مصر والمنطقة، ويتم تنفيذها بمبادرة وتمويل أكاديمية البحث العلمي.شارك فريق «Assiut Motorsport»، ضمن 30 فريقًا من مختلف الجامعات المصرية، حيث تم اختياره للتصفيات النهائية، والتى ضمت المنافسة بين 19 فريقًا، فيما شهدت التحضيرات الاستباقية إقامة ورش عمل على مدى شهر بإجمالي عدد ساعات 144 ساعة، كما تم اجراء من 2-5 مراجعات لتصميم كل فريق بإجمالي 240 ساعة لجميع الفرق، وفحص متعمق للسلامة في الموقع وتقديم الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.