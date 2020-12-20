رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قرارات عاجلة من النيابة بشأن عقار «وكالة الليمون» المنهار بالإسكندرية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
عقار وكالة الليمون
عقار وكالة الليمون
الإسكندرية - مصطفى فتحي وهبه عويضه:
طباعة
أمرت نيابة الجمرك بالإسكندرية، بسرعة ورود تحريات المباحث حول مصرع شخص أسفل أنقاض عقار وكالة الليمون المنهار، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وطلب ملف العقار من الحي وسؤال المصاب وشنود العيان عن الواقعة، كما صرحت بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي على لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يُفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من عقار رقم 12 بشارع الست المسيرية خلف شارع وكالة الليمون.

وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم مأهول بالسكان ومكون من ثلاث طوابق، وصادر له قرار هدم 258 لسنة 2012، ورخصة هدم سنة 2013 وأسفر الانهيار عن وفاة جابر عبده خليل، 51 سنه، وإصابة اخر وتم تقديم العناية الطبية اللازمة له.

كما تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، ووضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، ورفع الأنقاض، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«سيلفي مع جثته».. صورة للزوج القتيل تقود عبير بيبرس للجنايات

«المهن الموسيقية» تكشف الحالة الصحية لـ محمد منير

صحفي إنجليزي يكشف حقيقة رغبة صلاح في الرحيل عن ليفربول

إلزام أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه نفقة لسمية الخشاب

الصور

image description

جامعة أسيوط تحصد لقب الأفضل في «رالي السيارات الكهربائية»

image description

ملاحقة المخابز والمحال المخالفة في دمياط

image description

«شارك في نظافة منطقتك» لتجميل شوارع وميادين أسيوط

image description

محافظ أسيوط يناقش مع رئيس هيئة الطرق خطة الصيانة

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

الأكثر قراءة

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

«تزوجت عرفيا من آخر».. مفاجأة في قضية «عروس القليوبية» المختفية

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

بالأرقام.. زيادة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت خلال العزل

هل هناك علاقة بين الهجرة والتوسع في استخدام الإنترنت؟

«بيج رامى» بطلًا لـ«مستر أولمبيا 2020»

إعلان سيدنى الأسترالية بؤرة لـ«كورونا»

أيام زمان

«لها مكان مخصوص» حكاية مارى منيب مع الحب الأول والقبلات؟

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
المزيد

الثقافة

تعرف على الأفلام الفائزة بمهرجان الفيلم العربي لفيلم التراث

«كيف تصل بكتابك للنجاح؟» لقاء مفتوح فى «الجريك كامبس»

حكاية صورة.. كيف هزم عبد الوهاب كتكوت الأمير في عزف الطبلة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية