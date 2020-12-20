قرارات عاجلة من النيابة بشأن عقار «وكالة الليمون» المنهار بالإسكندرية

أمرت نيابة الجمرك بالإسكندرية، بسرعة ورود تحريات المباحث حول مصرع شخص أسفل أنقاض عقار وكالة الليمون المنهار، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وطلب ملف العقار من الحي وسؤال المصاب وشنود العيان عن الواقعة، كما صرحت بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي على لبيان سبب الوفاة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يُفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من عقار رقم 12 بشارع الست المسيرية خلف شارع وكالة الليمون.وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم مأهول بالسكان ومكون من ثلاث طوابق، وصادر له قرار هدم 258 لسنة 2012، ورخصة هدم سنة 2013 وأسفر الانهيار عن وفاة جابر عبده خليل، 51 سنه، وإصابة اخر وتم تقديم العناية الطبية اللازمة له.كما تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، ووضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، ورفع الأنقاض، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.