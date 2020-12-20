محافظ كفرالشيخ يُهنئ رامي السبيعي: حقق إنجازًا تاريخيًا

هنّأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الكابتن رامي السبيعي، بعد تتويجه بطلًا لمستر أوليمبيا 2020، وحصوله على المركز الأول في البطولة التي تُعد أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية.وقال محافظ كفرالشيخ، في تصريحات له اليوم الأحد، إن ما حققه «السبيعي» إنجاز تاريخي بالتتويج بنسخة العام الحالي لبطولة مستر أوليمبيا، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريمه فور وصوله لأنه يستحق ذلك عن جدارة.وقال الدكتور عبدالله السبيعي، شقيق البطل العالمي رامي السبيعي، والمعروف إعلاميا بـ«بيج رامي»، إنهم قد استقبلوا خبر حصول شقيقه على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أوليمبيا للمحترفين في كمال الأجسام 2020 بالفرحة والبهجة.وأشار «السبيعي»، خلال تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن شقيقه «رامي» حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ويبلغ من العمر 34 عامًا، ومتزوج، وأن مثله الأعلى في بداية حياته كان شقيقه إيهاب، وكان يريد أن يصبح مثله مفتول العضلات.وأضاف أن «رامي» بدأت ميوله للعبة كمال الأجسام في سن مبكرة، حيث كان يتمرن بالقرية وبعد ذلك سافر الكويت، وبدأ في التدريب والعمل هناك، وحقق وزن 200 رطل عام 2011، وعمل تحت توجيهات مدربه الأمريكي دينيس جيمس، وبعدها تحت إشراف المدرب جورج فرح حتى عام 2016.