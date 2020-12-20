«المصيلحى»: وضع خطة عمل للريادة بصناعة الذهب فى مصر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه في أقل من عشرة أيام سيتم عقد اجتماع مع غرفة صناعة الذهب ورواد صناعة الذهب في مصر لمناقشة وضع خطة عمل ملحة للريادة بصناعة الذهب في مصر.وأبدى الوزير استعداده في أي وقت لأي مناقشات.جاء ذلك خلال افتتاح معرض جواهرجية مصر، والذي يعقد حاليًا بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور اللواء عبدالله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين.