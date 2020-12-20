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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فى عيد ميلاده.. محطات فى حياة الفنان محمد فؤاد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:53 ص
الفنان محمد فؤاد
الفنان محمد فؤاد
أسماء منصور
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سنحت له الفرصة للغناء بشكل أوسع على يد الفنان عزت أبوعوف، ودخل مجال التمثيل بعد عمله في الغناء مدة 8 سنوات، وحقق فيلمه إسماعيلية رايح جاي نحو 28 مليون جنيه في شباك السينما المصرية ويعد رقما قياسيا في ذلك الوقت، هو الفنان محمد فؤاد الذي يحتفل بعيد ميلاده الموافق 20 ديسمبر عام 1961، ولد في الإسماعيلية وتمتع بشعبية خاصة في مصر.. وفيما يلي أهم المحطات في حياته:

1- بلغت شهرته الفنية أوجها في الثمانينيات والتسعينيات بعدها تراجع عن الأضواء، ولكن ظلت شعبيته ماثلة في أذهان الشعب المصري، إلى أن عاد مؤخرا ببعض الأغاني.

2- حاول البعض تقليده في بداية الألفينات بعدما ترك محمد فؤاد إحدي شركات الإنتاج، وحاولت تعويض صوته بصوت مطرب آخر يدعى محمد كمال، وعلى الرغم من نجاح ألبوم هذا المطرب الحديث وتشابه صوته مع محمد فؤاد إلا أنه قدر له الاختفاء ولم يتقبله الجمهور كما فعل مع محمد فؤاد، بالإضافة لذلك محاولات المطرب الشعبي الصاعد عمر كمال بتقليد محمد فؤاد.

3- واجه أزمة مالية مع الفنان تامر عبدالمنعم مخرج مسلسل الضاهر ووصل الأمر للقضاء، وواجه هذا المسلسل العديد من التأجيلات والصعوبات التسويقية.

4- اشتهر محمد فؤاد بحبه للوطن وحرص على الغناء لبلاده في العديد من الأغاني الوطنية، كما عبر عن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي بأكثر من أغنية وطنية معبرًا خلالها عن حب مصر.

5- تعرض لانتقادات لاذعة في العديد من المرات بسبب وزنه الزائد، لكنه رفض الرد على انتقاد متابعيه.

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