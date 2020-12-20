راتب أردوغان 30 مرة ضعف الحد الأدنى للأجور فى تركيا

قال كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، ونائب مدينة إزمير، تونجاي أوزكان: إن الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان احتل المركز الأول في القائمة بحصوله على 30.2 ضعف راتب الحد الأدنى للأجور في تركيا. فيما جاء رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا في المراتب التالية لأردوغان، وفقا لقائمة ضمت رواتب الرؤساء حول العالم مقارنة بالحد الأدنى للأجور في بلادهم، حيث بلغ الفارق بين راتب الرئيس والحد الأدنى للأجور في تركيا 30 ضعفًا.ويبلغ راتب الرئيس التركي 11570 يورو، فيما يبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين 383 يورو، ليزيد راتب الرئيس بمقدار 30.2 ضعف الحد الأدنى للأجور بتركيا.