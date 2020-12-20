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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هروب سماسرة «مركب الموت» بالفيوم.. وجنازة كبيرة للضحايا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:45 ص
الضحايا
الضحايا
الفيوم - زينب علاء
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اتشحت قرية منيا الحيط التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم بالسواد، وخيم الحزن بين أهاليها عقب وصول جثمان 2 من أبنائها ضحايا الهجرة غير الشرعية، ممن غرقوا في حادث مركب بالبحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل السلوم، وهم إبراهيم سعيد محمد 16 سنة، وشعبان محمد صادق 55 سنة، وسط جنازة شعبية بعد إقامة صلاة الجنازة عليهما بمسجد القرية الكبير.

حالة من الصراخ والعويل وانهيار والدي أحد ضحايا وسط حالة من الحزن والأسى من أهالي مركز إطسا، إثر وفاة 4 من أبناء القرية ضحايا حادث مركب الهجرة غير الشرعية الذي غرق في البحر الأبيض المتوسط.

وكشف ناجح صلاح شعت، عم "إبراهيم" ضحية الهجرة غير الشرعية لـ"الدستور"، أن الضحية هو أوسط إخوته، ووالده سائق ميكروباص أجرة، وظروفهم المعيشية أقل من المتوسطة كحال الكثير من أهل القرية البسطاء والكادحين، ما ولد في فكر الضحية حلم رغد العيش ويسر الحال مثله كمثل باقي شباب القرية الطامحين ليساعد والده السائق البسيط على ظروف المعيشة الصعبة، أسوة بغيره من شباب قريته وجيرته، ليكون مثلهم وليكون ذاته تاركًا دراسته وطفولته وأحلامه كشباب جيله.

وأضاف "شعت"، أن المتوفيين الغرقي اللذين تم دفنهما اليوم، سافرا فجر الخميس الماضي بصحبة بعض أبناء القرية عن طريق اثنين من مديري مكاتب الهجرة بقرية منيا الحيط، متخذين البحر سبيلًا ومخرجًا ليعبروا إلى ليبيا، للهرب من قبضة الأمن الذي ينتشر بكثافة على الحدود للقبض على المتسللين إلى ليبيا وترحيلهم، وعقب 24 ساعة من سفرهم، وصل خبر بغرق المركب، مؤكدا أنه فور علم مديري مكتب الهجرة بالحادث فروا هاربين إلى خارج القرية وأغلقوا هواتفهم، ليتركوا غصة في قلوب أهل القرية جميعا لتسببهم في قتل أبنائها.

واختتم ناجح، أن القرية عاشت مشهدًا يدمي القلوب في جنازة حضرها عشرات الآلاف من أبناء القرية التي يتخطي تعدادها 120 ألفًا، سارت وسط أصوات بكاء وعويل على ما لحق بأبنائهم ضحايا لقمة العيش، مؤكدا أن والد "إبراهيم" لم يتحمل الصدمة، فنقل إلى المستشفي وتم عمل الإسعافات الأولية له وتعليق المحاليل، أما عن والدته فهي في انهيار تام هي وأشقاؤه، والضحية الثاني ترك خلفه زوجتين و9 من الأبناء في عنقه، علما بأنه كان متزوجًا من أرملة شقيقه المتوفى، حرصًا على تربية أبناء شقيقه.

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