«مياه المنوفية»: اختبار كفاءة بلاعات المطر استعدادا للشتاء

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اختبارا لمدى كفاءة بلاعات المطر بمدينة شبين الكوم، حيث تبين كفاءتها وأنها تعمل بكفاءة عالية، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة وكذا التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن الاستعداد لموسم السيول.وكلف الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية جميع رؤساء الأفرع بإجراء جميع الاحتياطات والاحترازات وإجراء الاختبارات على جميع الأنفاق والأماكن المنخفضة وتطهير صفايات المطر وخطوط الصرف الصحي ومحطات الرفع على مستوى المحافظة للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة استعدادا لموسم الشتاء.وأكد على ضرورة رفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار والسيول بشكل جيد لاحتواء الأزمة، مؤكدًا على تفعيل إدارة الأزمات وغرف العمليات الفرعية لإستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة التعامل مع الموقف لتدارك أي حالات طارئة وتقليل الخسائر التي قد تنجم عن هذه الحالات.