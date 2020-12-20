الأزهر يُحذر من تهديدات حركة «الشباب» الإرهابية في الصومال والمنطقة

لقى ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم ضباط بالجيش الصومالي مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح خطيرة، في هجوم انتحاري لحركة «الشباب» الإرهابية، أمس السبت، على تجمع جماهيري أمام ملعب لكرة المقدم بمدينة «جالكعيو» وسط الصومال، وذلك قبل خطاب مرتقب لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي، في الملعب الذي شهد التفجير.من جانبه، حذِّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من تهديدات حركة «الشباب» الإرهابية التي لا تزال تشكِّل تهديدًا كبيرًا في الصومال والمنطقة، مستغلة الوضع الراهن وما تواجهه البلاد من تحديات كبيرة تقلل من جهود مكافحة الإرهاب، مثل سحب القوات الأمريكية العاملة في الصومال «أميصوم» والقوات الإثيوبية التي تشارك في قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام؛ نتيجة لانشغالها بالنزاعات الداخلية التي اندلعت الشهر الماضي، إضافة إلى إقبال الصومال على انتخابات تشريعية في هذا الشهر وانتخابات رئاسية مطلع فبراير المقبل.