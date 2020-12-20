«المهندسين»: محاضرات مجانية عن «كود صيانة المباني»

عقدت شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين برئاسة الأستاذ دكتور "معتز محمود طلبة"، آخر محاضرات "كود صيانة المباني".وقال طلبة، إنه في القريب العاجل سيتم إنشاء تخصص (مهندس صيانة) بالشعبة بخبرة سنتان لإعداد مخططات صيانة المباني، ويستمر المهندس في هذا التخصص لمدة خمس سنوات حتى يمكن تصنيفه كخبير صيانة مباني، مشيرًا إلى أنه في حالة إعداد كوادر من هؤلاء الخبراء يتم النظر في تخصيص درجة استشاري صيانة مباني بعد العرض على اللجنة الاستشارية العليا وهيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى وذلك بعد اجتياز الدورات التأهيلية واجتيازه الاختبارات المطلوبة.وأضاف طلبة أن إهمال أعمال الصيانة يمثل خطورة على سلامة وحياة المواطنين، ومن ثم تعتبر الصيانة العنصر الأساسي بعد التصميم والتنفيذ بالنسبة لأي مبنى، فالصيانة هي العنصر المحافظ على المبنى مع الزمن والذي يضمن بقاءه سليمًا متماسكًا طوال فترة عمره الافتراضي.