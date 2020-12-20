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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق سوق الأحد بخورشيد في الإسكندرية لمخالفة إجراءات كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:11 ص
إغلاق سوق الأحد
إغلاق سوق الأحد
هبه عويضه
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أغلق حى المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، رئيس الحى، سوق الأحد بمنطقة خورشيد للحد من ظاهرة تفشي الأسواق العشوائية، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتابعت إدارة أشغال الطريق، بتواجد مدير إدارة إشغال الطريق والإعلانات منذ فجر اليوم الأحد، عدم افتراش الشارع العام بالإشغالات بمنطقة خورشيد، وأسفرت المتابعة عن غلق وتشميع سوق مواشي «الأحد» بخورشيد لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ووجود تجمعات بالسوق مما يعمل على انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها أكدت المهندسة جيهان مسعود، رئيس الحى على مواصلة الحملات اليومية للتصدى لظاهرة الإشغالات، والمخالفات، والقضاء على هذه الظاهرة حرصا على سلامة المواطنين، من التعرض للمخاطر وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
إغلاق سوق الأحد بخورشيد في الإسكندرية لمخالفة إجراءات كورونا
إغلاق سوق الأحد بخورشيد في الإسكندرية لمخالفة إجراءات كورونا
إغلاق سوق الأحد بخورشيد في الإسكندرية لمخالفة إجراءات كورونا
إغلاق سوق الأحد بخورشيد في الإسكندرية لمخالفة إجراءات كورونا
إغلاق سوق الأحد بخورشيد في الإسكندرية لمخالفة إجراءات كورونا
إغلاق سوق الأحد بخورشيد في الإسكندرية لمخالفة إجراءات كورونا
إغلاق سوق الأحد بخورشيد في الإسكندرية لمخالفة إجراءات كورونا
إغلاق سوق الأحد بخورشيد في الإسكندرية لمخالفة إجراءات كورونا
إغلاق سوق الأحد بخورشيد في الإسكندرية لمخالفة إجراءات كورونا
إغلاق سوق الأحد بخورشيد في الإسكندرية لمخالفة إجراءات كورونا

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