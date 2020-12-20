«كيف تصل بكتابك للنجاح؟» لقاء مفتوح فى «الجريك كامبس»

تحت عنوان "كيف تصل بكتابك للنجاح؟" يعقد في الثالثة من عصر غد الإثنين٬ لقاء مفتوح بالجريك كامبس٬ في الجامعة الأمريكية بالتحرير.في هذه الندوة التي يديرها مؤسس مبادرة "كُتبنا" الكاتب محمد جمال، ومن المقرر أن تعرف الندوة بثلاثة نماذج ناجحة استطاعت بشكل سريع الوصول لآلاف القراء في مصر والعالم العربي، رغم أنهم يقومون بالنشر للمرة الأولى، ورغم أن هذه هي كتبهم الأولى وتجربتهم الأولى مع النشر.وهم: أحمد فرحات مؤلف رواية "خيفا" وقد وصلت الرواية مؤخرا للقائمة الطويلة لمسابقة الشيخ زايد فرع الشباب 2020.أحمد الأمين مؤلف كتاب "مخازن الدواء من الألف للياء"٬ مجدي حجاج مؤلف كتاب "الملخص في النحو والصرف"يتطرق اللقاء إلى إلقاء الضوء علي مسيرة الكتاب الثلاثة٬ في عملية إعداد الكتاب، واختيار الناشر، والمجهود المستمر في عملية التسويق بعد اطلاق الكتب، بجانب كيفية استهداف الشريحة الصحيحة من القراء، وأيضا كيفية التقديم في المسابقات الإقليمية والدولية.