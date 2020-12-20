إغلاق 3 مراكز دروس خصوصية بغرب الإسكندرية (صور)

أغلق حى غرب الإسكندرية، مساء أمس، 3 مراكز للدروس الخصوصية، بمنطقة مينا البصل بنطاق الحى، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حمله تم فيها إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية (سنتر) بمنطقة مينا البصل بشارع قره العين بالورديان، وشارع سيف اليزل، وشارع الأمان.وجاء ذلك بوجود وحدة التدخل السريع، ورخص المحلات بالحي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس.ونوهت رئيس الحى، إلى أن الحملات مستمرة بنطاق حي غرب لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة المواطنين.