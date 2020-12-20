رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 3 مراكز دروس خصوصية بغرب الإسكندرية (صور)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:56 ص
إغلاق مراكز دروس
إغلاق مراكز دروس خصوصية
طباعة
أغلق حى غرب الإسكندرية، مساء أمس، 3 مراكز للدروس الخصوصية، بمنطقة مينا البصل بنطاق الحى، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حمله تم فيها إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية (سنتر) بمنطقة مينا البصل بشارع قره العين بالورديان، وشارع سيف اليزل، وشارع الأمان.

وجاء ذلك بوجود وحدة التدخل السريع، ورخص المحلات بالحي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس.

ونوهت رئيس الحى، إلى أن الحملات مستمرة بنطاق حي غرب لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة المواطنين.
إغلاق 3 مراكز دروس خصوصية بغرب الإسكندرية (صور)
إغلاق 3 مراكز دروس خصوصية بغرب الإسكندرية (صور)
إغلاق 3 مراكز دروس خصوصية بغرب الإسكندرية (صور)
إغلاق 3 مراكز دروس خصوصية بغرب الإسكندرية (صور)
إغلاق 3 مراكز دروس خصوصية بغرب الإسكندرية (صور)
إغلاق 3 مراكز دروس خصوصية بغرب الإسكندرية (صور)

موضوعات متعلقة

صحفي إنجليزي يكشف حقيقة رغبة صلاح في الرحيل عن ليفربول

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

إلزام أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه نفقة لسمية الخشاب

«سيلفي مع جثته».. صورة للزوج القتيل تقود عبير بيبرس للجنايات

الصور

image description

«شارك في نظافة منطقتك» لتجميل شوارع وميادين أسيوط

image description

محافظ أسيوط يناقش مع رئيس هيئة الطرق خطة الصيانة

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

image description

التضامن تطلق المشروع القومي لإنتاج الأطراف الصناعية

image description

غدًا.. بدء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

«تزوجت عرفيا من آخر».. مفاجأة في قضية «عروس القليوبية» المختفية

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

بالأرقام.. زيادة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت خلال العزل

هل هناك علاقة بين الهجرة والتوسع في استخدام الإنترنت؟

«بيج رامى» بطلًا لـ«مستر أولمبيا 2020»

إعلان سيدنى الأسترالية بؤرة لـ«كورونا»

أيام زمان

«لها مكان مخصوص» حكاية مارى منيب مع الحب الأول والقبلات؟

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

مقالات الرأي
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
المزيد

الثقافة

«كيف تصل بكتابك للنجاح؟» لقاء مفتوح فى «الجريك كامبس»

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

افتتاح معرض «صندوق الدنيا 2020» للفنانة ولاء بلال.. الليلة

أمسية حول «الإدارة الحديثة فى عصر الذكاء الاصطناعى» بمركز الحرية