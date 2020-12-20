موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، التحقيق في مقتل شاب بسلاح أبيض في المعادي، عقب توجيه مسجل خطر 9 طعنات له، بعد قيامه بالنصب عليه في 150 ألف جنيه مقابل إيهامه بإلحاقه بكلية الشرطة.وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها.وكشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق بحث ضم ضباط مباحث جنوب القاهرة، عن أن الضحية يدعي ممدوح أمين، 24 سنة حاصل علي ليسانس حقوق، وتقدم للالتحاق بكلية الشرطة "ضباط متخصصين"، وتعرف على المتهم ويدعي "مصطفى"، هارب، وأوهمه بقدرته على إلحاقه بكلية الشرطة واستولى منه على مبلغ 150 ألف جنيه مقابل تسهيل قبوله بالكلية على غير الحقيقة.وأشارت التحريات إلى أن الضحية فور علمه بقيام المتهم بالنصب عليه، طالبه برد المبلغ الذي قام بدفعه، فاستدرجه المتهم لمنطقة طرة البلد، دائرة قسم شرطة المعادي، وقام بالاشتراك مع آخرين، بطعنه 9 طعنات وفروا هاربين.كان رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، تلقى بلاغًا من أحد المواطنين، مفاده العثور على جثة ملقاة أثناء سيره بالشارع.وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب مقتول ويرتدي كامل ملابسه، وتبين أنه يدعي ممدوح أمين، ويقيم بالشارع الغربي بمدينة حلوان، حاصل على ليسانس حقوق.وتجري مباحث قسم شرطة المعادي، تحريات مكثفة وعمليات تفريغ لكاميرات المراقبة بمحيط موقع العثور على الجثة لسرعة ضبط مرتكبي الجريمة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.