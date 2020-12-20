اختيار المستشارة منى عاشور لتمثيل النيابة فى «تأديبية المنصورة»

تسلمت أمس السبت، المستشارة منى عاشور السيد مبروك – الوكيل العام عضو فرع الدعوى التأديبية، مهام عملها، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة.ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقًا للقانون.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية في جميع محافظات الجمهورية.