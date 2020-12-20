ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي

قالت قناة «السومرية نيوز» العراقية، اليوم الاحد، إن سعر صرف الدولار الأمريكي في أسواق البورصة الرئيسية في العراق، ارتفعت مع بداية التعاملات.وأشارت القناة، إلى أن بورصة «الكفاح»، سجلت 146000 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما سجلت سعر الصرف مساء أمس السبت 138.000 دينار لكل 100 دولار.أما أسعار الصرف في الأسواق المحلية، فارتفع أيضًا، حيث كان سعر البيع: 147.000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء: 144.000 دينار لكل 100 دولار.