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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير النفط الإيراني يزور موسكو اليوم

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
وزير النفط الإيراني
وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة
وكالات
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يعتزم وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة زيارة العاصمة الروسية موسكو اليوم الأحد للبحث في تطورات السوق النفطية.

ووفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية فإن وزير النفط الإيراني سيجري خلال الزيارة محادثات مع مساعد رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة نيكولاي شولجينوف.

وتوافق أعضاء تحالف "أوبك بلس" مؤخرا على زيادة إنتاج الخام بمقدار نصف مليون برميل مع بداية العام الجديد، والتخلي عن تنفيذ القرار السابق الذي كان يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا تقريبا.

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