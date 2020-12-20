رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بأسوان

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
أشخاص بحوزتهم أسلحة
أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الأحد، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 7 أشخاص، خلال حملة أمنية، وبحوزتهم كميات من المخدرات.

تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يُفيد بالقبض على 7 أشخاص بحوزتهم «5 سلاح ناري، كمية من نبات البانجو المخدر تزن 900 جرام، كمية من الحشيش تزن 650 كيلوجرام حشيش، وسلاح أبيض».

تحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«قفزة جديدة».. الصحة: 28 وفاة و611 إصابة جديدة بكورونا

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

«المهن الموسيقية» تكشف الحالة الصحية لـ محمد منير

بعثة منتخب الشباب تصل مطار القاهرة وتتجه لفندق العزل

الصور

image description

«شارك في نظافة منطقتك» لتجميل شوارع وميادين أسيوط

image description

محافظ أسيوط يناقش مع رئيس هيئة الطرق خطة الصيانة

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

image description

التضامن تطلق المشروع القومي لإنتاج الأطراف الصناعية

image description

غدًا.. بدء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

«تزوجت عرفيا من آخر».. مفاجأة في قضية «عروس القليوبية» المختفية

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

بالأرقام.. زيادة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت خلال العزل

هل هناك علاقة بين الهجرة والتوسع في استخدام الإنترنت؟

«بيج رامى» بطلًا لـ«مستر أولمبيا 2020»

إعلان سيدنى الأسترالية بؤرة لـ«كورونا»

أيام زمان

«لها مكان مخصوص» حكاية مارى منيب مع الحب الأول والقبلات؟

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

مقالات الرأي
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
المزيد

الثقافة

«كيف تصل بكتابك للنجاح؟» لقاء مفتوح فى «الجريك كامبس»

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

افتتاح معرض «صندوق الدنيا 2020» للفنانة ولاء بلال.. الليلة

أمسية حول «الإدارة الحديثة فى عصر الذكاء الاصطناعى» بمركز الحرية