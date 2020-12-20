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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:42 ص
الفعاليات الثقافية
الفعاليات الثقافية
نضال ممدوح
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بين اللقاءات الثقافية والعروض الفنية والمسرحية٬ والمعارض التشكيلية٬ تحتشد فعاليات اليوم الأحد 20 ديسمبر بالعديد من الأنشطة الثقافية نستعرضها لكم في هذا التقرير.

يقيم بيت الشعر العربي ببيت الست وسيلة٬ في مقره الكائن خلف الجامع الأزهر، في السادسة٬ ليلة شعرية خاصة عن الشاعر الراحل رفعت سلام، الذي وافته المنيه فى السادس من ديسمبر الجارى.

يُقام فى السابعة بمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز٬ حفل تحييه فرقة فرقة النيل للآلات الشعبية٬ والتابعة للهيذة العامة لقصور الثقافة. وبمشاركة أعضاء فرقة النيل للآلات الشعبية وقطبيها المميزين الفنان «رجب صادق» على الطبلة والفنان «سلامة متولى» على الربابة.

تعقد في السادسة بالمجلس الأعلي للثقافة٬ ندوة بعنوان "المرأة والسياسات الثقافية" والتي تنظمها لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس. كما تبث الندوة أونلاين عبر صفحة أمانة المؤتمرات علي فيسبوك وقناتها على اليوتيوب، تدير الندوة إيمان رسلان ويشارك بها كل من الدكتور إلهام عبد الحميد٬ المستشارة تهاني الجبالي٬ والدكتورة هدى بدران.

تنظم كلية الألسن بجامعة عين شمس احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية حول الإسهام العربي المعاصر في الثقافة العالمية. ويشارك في الاحتفالية الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية لمناقشة الكتاب الذي أصدرته المكتبة تحت عنوان "الإسهام العربي المعاصر في الثقافة العالمية.. حوار عربي عربي" والذي قام بتحريره وتقديمه الدكتور مجدي يوسف، وأسهم فيه عدد من كبار الباحثين في أوروبا وأمريكا الشمالية من بينهم الدكتور محمد حامد دويدار، والدكتور محمد رؤوف حامد، والدكتور حامد الموصلي، والدكتور راسم بدران.

تستقبل خشبة مسرح الجمهورية بعابدين في الثامنة٬ أوبريت "إحنا البهجة" ضمن احتفال وزارة الثقافة باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، والأوبريت من إخراج عادل حسان٬ تصميم ديكور محمد الغرباوي٬ تصميم إضاءة ياسر شعلان٬ أشعار سامح مجاهد٬ موسيقي أحمد الناصر.

على مدار ثلاثة أيام تبدأ صباح اليوم وحتى الثلاثاء المقبل٬ يحتفل قسم المخطوطات بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة الإسكندرية٬ باليوم العالمي للغة العربية، بمشاركة مجموعة من الباحثين والأدباء الدكتور مدحت عيسى، الدكتور محمود سليمان ياقوت، الدكتور إبراهيم سعد، الدكتور أسامة أحمد إسماعيل، الدكتور عيد بلبع، الدكتور بهاء حسب الله، الدكتور علي اليماني، الدكتور محمد مصطفى أبوشوارب، الدكتور حافظ المغربي، أحمد فضل شبلول.

يحتضن جاليري ليوان للفن التشكيلي بالزمالك٬ في الحادية عشرة من صباح اليوم٬ افتتاح المعرض الفردي للفنان حسام صقر٬ والذي يقام تحت عنوان "أنت" ويستمر حتى الثلاثاء 12 يناير 2021.

يستقبل مركز إبداع قبة الغوري في الثامنة بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب٬ وجمعية دنقلا للخدمات الثقافية احتفالية كبري بعنوان "حوار على ضفاف النيل" رؤية وإخراج للفنان انتصار عبد الفتاح، وذلك ضمن المشروع الدولي حوار الأمكنة.بمشاركة فرقة دنقلا للغناء والموسيقى الشعبية السودانية٬ مع فرقة الطبول النوبية المصرية.

ضمن أنشطة منتدى الإبداع العلمي والتكنولوجي٬ تعقد بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف مساء٬ أمسية علمية بعنوان "الإدارة الحديثة فى عصر الذكاء الإصطناعي" ويحاضر فيها الدكتور حمدي علواني أستاذ الهندسة الصناعية وبحوث العمليات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ويقدم اللقاء ويديره الدكتور مهندس حسن لطفي.

يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية٬ في السادسة الشاعر ناصر دويدار٬ في أمسية شعرية حول مسيرتة الإبداعية٬ بمشاركة كل من الناقدة الدكتور أماني عوض٬ الكاتبة فاطمة السماليجي٬ والشاعرة أمل أيوب.

تنطلق في الثامنة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ فعاليات الدورة الثالثة عشر للمهرجان القومى للمسرح٬ وبحضور وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان يوسف إسماعيل، والتي تستمر حتى 4 يناير 2021. ويخرج حفل الافتتاح المخرج خالد جلال.

تستقبل خشبة معهد الموسيقي العربية برمسيس٬ في الثامنة حفل فني موسيقي غنائي تحييه فرقة الموسيقي العربية للتراث٬ بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي.

يفتتح الفنان حسن وصفي نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية٬ في السادسة المعرض الفردي للفنانة ولاء بلال٬ والذي يقام بنقابة الفنانيين التشكيليين بالإسكندرية٬ تحت عنوان "صندوق الدنيا 2020".

تستقبل خشبة مسرح النهار بالقصر العيني٬ في الثامنة العرض المسرحي "للإيجار"، ضمن فعاليات الدورة الخامسة بـ"مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي"، برئاسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

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