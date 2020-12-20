التحقيق في وفاة سيدة حامل داخل شقتها بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، تشريح جثة سيدة توفت في حملها وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن وتسليم الجثمان لذويه، واستدعاء الزوج لسماع أقواله.كان عثر أحد المواطنين على جثة زوجته، حامل في مولود، متوفاة داخل مسكنهما بمنطقة صلاح سالم، بمدينة حلوان، واتهمت أسرة الضحية زوجها بالتسبب في وفاتها، وأثبتت تحريات المباحث عن عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة.تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من المدعو "السعدي حسن. ال، 33 سنة"، موظف ومقيم بمساكن صلاح سالم، مفاده اكتشافه وفاة زوجته، فور عودته للمنزل، وبالانتقال وفحص الجثمان تبين عدوم وجود أي كدمات أو آثار اعتداء على الجثة.وكشف تقرير مفتش الصحة المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، ونفى الشبهة الجنائية في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.