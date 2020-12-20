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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيونج يانج تكافح كورونا قبل مؤتمر الحزب الحاكم

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:41 ص
بيونج يانج تكافح
بيونج يانج تكافح كورونا
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ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم الأحد، أن بيونج يانج تسعى جاهدة لمنع تفشي فيروس "كورونا" في البلاد، قبل إقامة المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم خلال الشهر المقبل.

وأوضحت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه من المتوقع أن يكشف نظام كيم جونج-أون عن اتجاه سياساته الرئيسية في الداخل والخارج خلال المؤتمر، الذي لم يتم الإعلان رسميا عن موعده بعد.

ودعت الصحيفة الرسمية للحزب الحاكم "رودونج شينمون" إلى مزيد من الإجراءات الشاملة للوقاية من فيروس "كورونا"، مشيرة إلى خطة عقد أول مؤتمر للحزب منذ 5 سنوات، حيث حضر الجلسة السابقة الزعيم كيم والآلاف من مندوبي الحزب.

وأضافت أن كوريا الشمالية شددت الإجراءات ذات الصلة بمكافحة الفيروس عند نقاط التفتيش الخاصة في المناطق الحدودية، بما في ذلك فحوصات درجة الحرارة وتطهير اليدين.

ويشير التقرير الأخير للصحيفة الرسمية إلى أن كوريا الشمالية في طريقها لافتتاح مؤتمر الحزب في يناير كما هو مقرر، وسط التكهنات السابقة بأنه قد يتم تأجيله بسبب المخاوف من تفشي الفيروس، رغم أنها لم تبلغ رسميا عن أي حالة إصابة بكورونا حتى الآن.

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