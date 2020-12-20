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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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شقيق البطل رامي السبيعي: البداية من الصغر.. والسفر للكويت كلمة السر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:39 ص
البطل رامي السبيعي
البطل رامي السبيعي
عمرو الشامي
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قال الدكتور عبد الله السبيعي، شقيق البطل العالمي رامي السبيعي، والمعروف إعلاميا «بيج رامي»، إنهم قد استقبلوا خبر حصول شقيقه على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أوليمبيا للمحترفين في كمال الأجسام 2020، بالفرحة والبهجة.

وأشار «السبيعي»، خلال تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن شقيقه «رامي»، حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية، ويبلغ من العمر 34 عامًا، ومتزوج ولديه، وأن مثله الأعلى في بداية حياته كان شقيقه إيهاب، وكان يريد أن يصبح مثله مفتول العضلات.

وأضاف أن «رامي» بدأت ميوله للعبة كمال الأجسام في سن مبكر، حيث كان يتمرن بالقرية، وبعد ذلك سافر الكويت، وبدأ في التدريب والعمل هناك، وحقق وزن 200 رطلًا عام 2011، وعمل تحت توجيهات مدربه الأمريكي دينيس جيمس، وبعدها تحت إشراف المدرب جورج فرح حتى عام 2016.

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