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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

ماهي «المادة البيضاء» في الدماغ؟

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
المادة البيضاء
المادة البيضاء
وكالات
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قال موقع "ويب طب" إن المادة البيضاء الموجودة في الدماغ أنها عبارة عن نسيج يغطي الأجزاء العميقة من الدماغ، ويتكون من ألياف تسمى المحاور العصبية، وهي التي تربط بين الخلايا العصبية.

وأضاف: "المادة البيضاء عبارة عن نظام واسع ومتشابك من الوصلات العصبية التي تربط كل الفصوص الأربعة للدماغ معا".

وتشكل المادة البيضاء حوالي نصف الدماغ، بينما تشكل المادة الرمادية (نسيج موجود على سطح الدماغ) النصف الآخر.

وتكمن أهمية المادة البيضاء في الدماغ في تسريع النواقل العصبية بين الخلايا، مما يمكن خلايا الدماغ من إرسال الرسائل واستقبالها بسرعة كبيرة جدا.

ويتحقق هذا التواصل من خلال مادة "الميالين" الذهنية، التي تغطي المادة البيضاء.

وأبرز المصدر أن المادة البيضاء تضمن حدوث التوصيل العصبي السريع في الدماغ، مما يساهم بشكل مباشر في كفاءة معالجة المعلومات النموذجية للإدراك الطبيعي.

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