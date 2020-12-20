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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زلزال بقوة 4.5 درجة يهز شمال إيران

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:25 ص
زلزال
زلزال
وكالات
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ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، أن زلزالا قوته 4.5 درجة هز شمال غرب البلاد قرب الحدود التركية، اليوم الأحد، ولم ترد تقارير بعد عن سقوط ضحايا.


وأضافت الوكالة، أن الزلزال وقع في ناحية قطور بإقليم أذربيجان الغرب، على عمق ضحل يبلغ خمسة كيلومترات.

كان زلزال بقوة 5.7 درجة قد هز نفس المنطقة الواقعة على الحدود بين إيران وتركيا في فبراير، وأودى بحياة 9 أشخاص في تركيا، وأسفر عن إصابة أكثر من 100 في بلدات وقرى في البلدين، كما تسبب في انهيار مبان في أنحاء جنوب شرق تركيا.

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