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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: نتواصل مع بريطانيا بشأن سلالة «كورونا» الجديدة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:23 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها على اتصال وثيق مع المملكة المتحدة بشأن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا بها.

وكتبت منظمة الصحة، على موقع «تويتر»:«إننا على اتصال وثيق مع المسؤولين في المملكة المتحدة بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وسيواصلون مشاركة معلومات ونتائج تحليلاتهم ودراساتهم، وسنقوم بإبلاغ الدول الأعضاء والجمهور بمجرد معرفة المزيد حول خصائص هذه السلالة والآثار
المترتبة عليها».

وحثت المنظمة الأفراد على مواصلة اتخاذ جميع التدابير الوقائية؛ لمنع انتشار الفيروس والامتثال لتعليمات السلطات الوطنية.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس السبت، أنه سيتم فرض إغلاق جديد في لندن وأجزاء من جنوب وشرق إنجلترا؛ بسبب مخاوف متعلقة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال إنه يُعتقد أن سلالة فيروس كورونا الجديدة تنتشر بشكل سريع في المنطقة، ويقال إنها قابلة للانتقال بنسبة تزيد على 70%.

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