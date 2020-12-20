إعلان سيدنى الأسترالية بؤرة لـ«كورونا»

أعلنت حكومة الإقليم الشمالي بأستراليا، اليوم الأحد، مدينة سيدني منطقة تفشٍ لفيروس كورونا المستجد؛ بعدما سجلت ولاية نيو ساوث ويلز، التي تضم المدينة سلسلة إصابات متصلة بحفل.وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية «إيه بي سي»، أن سكان العاصمة كانبيرا العائدين من سيدني سيطلب منهم الخضوع للعزل المنزلي، فيما سيمنع دخول القادمين من سيدني من غير سكان العاصمة، موضحة أن تلك الإجراءات تماثل إجراءات اتخذتها مختلف الولايات للتعامل مع التفشي الجديد المرتبط بحفل الشاطئ الذي أقيم في سيدني.