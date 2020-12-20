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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«بيج رامى» بطلًا لـ«مستر أولمبيا 2020»

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:44 ص
رامي السبيعي
رامي السبيعي
الدستور
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فاز المصري رامي السبيعي الشهير بـ«بيج رامي» بلقب بطولة «مستر أولمبيا 2020» (أعلى بطولة في لعبة كمال الأجسام للمحترفين).

وأقيمت فعاليات البطولة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر.

وشارك «بيج رامي» في «الوزن المفتوح»، إذ نافس الثنائي الأمريكي فيل هيث وبراندن كوري، والإيراني هادي شوبان.

وجه بطل «مستر أولمبيا» الشكر إلى كل مَن قدَّم له الدعم والمساعدة من جمهوره بمختلف أنحاء العالم.

وكتب «بيج رامي» عبر حسابه في «فيسبوك»: «أريد أن أشكر جميع مشجعي كمال الأجسام في العالم على الحب والدعم الذي تلقيته، لقد واجهت العديد من النكسات هذا العام مع إلغاء عرض بسبب كورونا بعد الاختبار الإيجابي».

وأضاف: «فقدت أيضًا الراعي في وقت سابق من هذا العام، لكن كل ما يهم هو أنني ظللت أعمل بجد لتحقيق هذا الحلم لإسعاد المعجبين.. أراكم جميعًا في غضون ساعات قليلة.. أحبكم جميعًا».
«بيج رامى» بطلًا لـ«مستر أولمبيا 2020»
«بيج رامى» بطلًا لـ«مستر أولمبيا 2020»
«بيج رامى» بطلًا لـ«مستر أولمبيا 2020»
«بيج رامى» بطلًا لـ«مستر أولمبيا 2020»
«بيج رامى» بطلًا لـ«مستر أولمبيا 2020»
«بيج رامى» بطلًا لـ«مستر أولمبيا 2020»
«بيج رامى» بطلًا لـ«مستر أولمبيا 2020»
«بيج رامى» بطلًا لـ«مستر أولمبيا 2020»

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