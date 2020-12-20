حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 20 نوفمبر 2020
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:26 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي التوقعات اليومية لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:
الحمل
مهنيًا: أوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك وبعض المفاوضات المهمة جدًّا، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك.
عاطفيًا: تُبدي اهتمامًا كبيرًا بالشريك وتطّلع على بعض الأمور التي قد تبقي العلاقة على أفضل ما يكون.
صحيًا: لا تتسرع في الموافقة على اتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا.
الثور
مهنيًا: اضبط أعصابك الحظ يدعم خطواتك على الرغم من كل شيء، ويحمل إليك دعمًا من قِبل بعض الزملاء هذا اليوم.
عاطفيًا: قد تحقق بعض الرغبات ويؤدي المحيط دورًا كبيرًا في حماية العلاقة الناشئة.
صحيًا: تبذل قصارى جهدك لتبرهن للجميع أنك قادر على حماية نفسك من الأمراض.
الجوزاء
مهنيًا: يسعى أحدهم لتوريطك في صفقات مشبوهة أو ربّما إثارة الشكوك بشأن كفاءتك، لا تقلق!.
عاطفيًا: تظهر بعض الغيوم الداكنة التي تستفز المواقف وتدفع إلى الخلاف ولا سيما في الأيام المقبلة.
صحيًا: أحذرك من الإفراط في الاتكال على قوتك وطاقتك وأنصحك أن تعرف قدرتك على الاحتمال فلا تتجاوزها.
السرطان
مهنيًا: تخوض تجربة مالية أو تكتشف شيئًا وتلتقي أفرقاء للمرة الأولى وتربح أموالًا وتنفتح أمامك آفاق، لذلك تشعر بالأمان.
عاطفيًا: لا تكن كثير العتاب والا ابتعد الحبيب عنك، الظروف متاحة أمامك لتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو مصالحته.
صحيًا: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.
الأسد
مهنيًا: حاول أن تبحث عن الهدوء والراحة، لتنطلق مجددًا نحو غدِ أكثر إشراقًا وانسجامًا مع الآخرين.
عاطفيًا: أفكار جيدة للمستقبل، والشريك يساعدك إلى حد كبير لتحديد الخطوات وفقًا للأولويات المحددة.
صحيًا: قد تلام على إفراطك في تناول المأكولات المضرة، وأنت وحدك ستتحمل النتائج.
العذراء
مهنيًا: الحلول الوسطى مطلوبة بإلحاح في العمل، ويستحسن أن تبقى كذلك لئلا تدفع ثمن تسرعك في ما بعد.
عاطفيًا: تصرفات الشريك الغريبة لم تعد تطاق، وقد ترتد سلبًا على العلاقة وتوقع الأسوأ بينكما.
صحيًا: تجابه بشراسة المحاولات التي يسعى أصحابها لتعريض نفسك لأخطار صحية.
الميزان
مهنيًا: تلجأ إلى بعض الزملاء وتحاول توضيح بعض الأمور، قد تتأخر مواعيد وتتأجل استحقاقات.
عاطفيًا: لا تعامل الشريك بفظاظة، فللصبر حدود، وقد بدأ ينفر منك شيئًا فشيئًا، وربما ينتهي الأمر بالفراق، خذ حذرك.
صحيًا: من المفيد استشارة الطبيب بشأن ما ينتابك من أرق ليلًا، فهو قادر على وصف العلاج المناسب.
العقرب
مهنيًا: يوم مميز وجيد جدا لكن حاول ان تراقب جيّدًا ما يدور حولك في كواليس العمل فقد تكتشف حقائق حيرتك طويلًا في الآونة الأخيرة.
عاطفيًا: في الحب، الرجوع عن الخطأ مجموعة فضائل والانكسار انتصار، فماذا تنتظر؟.
صحيًا: كثرة الخلافات والضغوط التي تكون عرضة لها تسبب لك تعبًا جسديًا ونفسيًا، إنتبه لصحتك.
القوس
مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من بعض الإشكالات على الصعيد المهني، لكن عليك عدم القلق لأنك أقوى من كل شيء.
عاطفيًا: لا تقرّر ارتباطًا هذا اليوم، وكُن منتبهًا إلى أدقّ التفاصيل الشخصية التي تؤثر في خياراتك.
صحيًا: المطلوب منك أمر واحد: الإقلاع عن التدخين نهائيًا والانتباه إلى صحتك.
الجدي
مهنيًا: تسمع جوابًا سارًّا وتعرف لقاء مثمرًا، كرر المحاولة ولا سيّما إذا كان الأمر يتعلق بدعم خارجي أو بزيادة على الراتب أو في الأرباح.
عاطفيًا: تستجد قضية لها علاقة بالشريك وتتوضّح الرؤية بالنسبة إلى موضوع كان غامضًا، وتلاحق فكرة أو قضية سرية.
صحيًا: لا بأس من النهوض باكرًا والتوجه إلى البرية والتنزه في أرجائها قبل الذهاب إلى العمل.
الدلو
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى ظروف جيدة والتخلص من وسوء تفاهم ومناخ الفوضى والإرباك.
عاطفيًا: عليك أن تخفف عصبيتك هذا اليوم خصوصًا مع الشريك، فلا تحاول أن تملي عليه ما يجب يفعل لأنك قد تفقده.
صحيًا: تشعر بأنّك تمتلك الطاقة لتحقيق أهدافك الصحية، ويؤدي الأصدقاء والمقرّبون دورًا في مسارك.
الحوت
مهنيًا: مفاجأة مادية صغيرة تفرحك وتدفعك قدمًا نحو تطوير أدائك في العمل.
عاطفيًا: أنت رومانسي إلى أبعد الحدود، تجذب عاطفتك الجياشة الحبيب ويتعلق بك أكثر من السابق.
صحيًا: إسترح هذا اليوم ولا تقم بجهود إضافية، وحاول الترفيه عن نفسك قدر الإمكان.
الحمل
مهنيًا: أوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك وبعض المفاوضات المهمة جدًّا، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك.
عاطفيًا: تُبدي اهتمامًا كبيرًا بالشريك وتطّلع على بعض الأمور التي قد تبقي العلاقة على أفضل ما يكون.
صحيًا: لا تتسرع في الموافقة على اتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا.
الثور
مهنيًا: اضبط أعصابك الحظ يدعم خطواتك على الرغم من كل شيء، ويحمل إليك دعمًا من قِبل بعض الزملاء هذا اليوم.
عاطفيًا: قد تحقق بعض الرغبات ويؤدي المحيط دورًا كبيرًا في حماية العلاقة الناشئة.
صحيًا: تبذل قصارى جهدك لتبرهن للجميع أنك قادر على حماية نفسك من الأمراض.
الجوزاء
مهنيًا: يسعى أحدهم لتوريطك في صفقات مشبوهة أو ربّما إثارة الشكوك بشأن كفاءتك، لا تقلق!.
عاطفيًا: تظهر بعض الغيوم الداكنة التي تستفز المواقف وتدفع إلى الخلاف ولا سيما في الأيام المقبلة.
صحيًا: أحذرك من الإفراط في الاتكال على قوتك وطاقتك وأنصحك أن تعرف قدرتك على الاحتمال فلا تتجاوزها.
السرطان
مهنيًا: تخوض تجربة مالية أو تكتشف شيئًا وتلتقي أفرقاء للمرة الأولى وتربح أموالًا وتنفتح أمامك آفاق، لذلك تشعر بالأمان.
عاطفيًا: لا تكن كثير العتاب والا ابتعد الحبيب عنك، الظروف متاحة أمامك لتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو مصالحته.
صحيًا: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.
الأسد
مهنيًا: حاول أن تبحث عن الهدوء والراحة، لتنطلق مجددًا نحو غدِ أكثر إشراقًا وانسجامًا مع الآخرين.
عاطفيًا: أفكار جيدة للمستقبل، والشريك يساعدك إلى حد كبير لتحديد الخطوات وفقًا للأولويات المحددة.
صحيًا: قد تلام على إفراطك في تناول المأكولات المضرة، وأنت وحدك ستتحمل النتائج.
العذراء
مهنيًا: الحلول الوسطى مطلوبة بإلحاح في العمل، ويستحسن أن تبقى كذلك لئلا تدفع ثمن تسرعك في ما بعد.
عاطفيًا: تصرفات الشريك الغريبة لم تعد تطاق، وقد ترتد سلبًا على العلاقة وتوقع الأسوأ بينكما.
صحيًا: تجابه بشراسة المحاولات التي يسعى أصحابها لتعريض نفسك لأخطار صحية.
الميزان
مهنيًا: تلجأ إلى بعض الزملاء وتحاول توضيح بعض الأمور، قد تتأخر مواعيد وتتأجل استحقاقات.
عاطفيًا: لا تعامل الشريك بفظاظة، فللصبر حدود، وقد بدأ ينفر منك شيئًا فشيئًا، وربما ينتهي الأمر بالفراق، خذ حذرك.
صحيًا: من المفيد استشارة الطبيب بشأن ما ينتابك من أرق ليلًا، فهو قادر على وصف العلاج المناسب.
العقرب
مهنيًا: يوم مميز وجيد جدا لكن حاول ان تراقب جيّدًا ما يدور حولك في كواليس العمل فقد تكتشف حقائق حيرتك طويلًا في الآونة الأخيرة.
عاطفيًا: في الحب، الرجوع عن الخطأ مجموعة فضائل والانكسار انتصار، فماذا تنتظر؟.
صحيًا: كثرة الخلافات والضغوط التي تكون عرضة لها تسبب لك تعبًا جسديًا ونفسيًا، إنتبه لصحتك.
القوس
مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من بعض الإشكالات على الصعيد المهني، لكن عليك عدم القلق لأنك أقوى من كل شيء.
عاطفيًا: لا تقرّر ارتباطًا هذا اليوم، وكُن منتبهًا إلى أدقّ التفاصيل الشخصية التي تؤثر في خياراتك.
صحيًا: المطلوب منك أمر واحد: الإقلاع عن التدخين نهائيًا والانتباه إلى صحتك.
الجدي
مهنيًا: تسمع جوابًا سارًّا وتعرف لقاء مثمرًا، كرر المحاولة ولا سيّما إذا كان الأمر يتعلق بدعم خارجي أو بزيادة على الراتب أو في الأرباح.
عاطفيًا: تستجد قضية لها علاقة بالشريك وتتوضّح الرؤية بالنسبة إلى موضوع كان غامضًا، وتلاحق فكرة أو قضية سرية.
صحيًا: لا بأس من النهوض باكرًا والتوجه إلى البرية والتنزه في أرجائها قبل الذهاب إلى العمل.
الدلو
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى ظروف جيدة والتخلص من وسوء تفاهم ومناخ الفوضى والإرباك.
عاطفيًا: عليك أن تخفف عصبيتك هذا اليوم خصوصًا مع الشريك، فلا تحاول أن تملي عليه ما يجب يفعل لأنك قد تفقده.
صحيًا: تشعر بأنّك تمتلك الطاقة لتحقيق أهدافك الصحية، ويؤدي الأصدقاء والمقرّبون دورًا في مسارك.
الحوت
مهنيًا: مفاجأة مادية صغيرة تفرحك وتدفعك قدمًا نحو تطوير أدائك في العمل.
عاطفيًا: أنت رومانسي إلى أبعد الحدود، تجذب عاطفتك الجياشة الحبيب ويتعلق بك أكثر من السابق.
صحيًا: إسترح هذا اليوم ولا تقم بجهود إضافية، وحاول الترفيه عن نفسك قدر الإمكان.