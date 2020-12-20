وزير الدفاع الأمريكى الأسبق: لا بد من معاقبة تركيا بشكل رادع

قال روبرت إم جيتس، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، في مقال له نُشر في صحيفة "نيويورك تايمز": "إن شراء تركيا نظام الصواريخ الروسي إس- 400 رغم التحذيرات الأمريكية المتكررة يجب أن تكون له عاقبة".ووصف جيتس العقوبات التي تم فرضها مؤخرًا بأنها "بداية رائعة"، وتابع: يجب حتى محاسبة أنقرة على أفعالها في ليبيا وشرق البحر المتوسط ​​وسوريا التي تتعارض مع مساعي مختلف الحلفاء في ناتو وتعقد الجهود لتحقيق السلام، وأضاف أنه لا ينبغي تجاهل الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء على عكس مساعي الحلفاء المختلفين.وقال جيتس إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تحفز "ناتو" على التخطيط لعقوبات على الدول الأعضاء- التي تشبه تركيا والمجر، وبولندا أكثر فأكثر- التي تنتقل إلى (أو تبنت تمامًا) سياسة الاستبداد، كما أنه لا يوجد أي بند في ميثاق حلف ناتو لاستئصال دولة عضو، ولكن الدبلوماسية الفنية ممكنة، جنبًا إلى جنب مع تعليق العضوية أو اتخاذ خطوات عقابية مختلفة".يأتي هذا فيما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي عقوبات على تركيا لشراء نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 الذي تعتبره الولايات المتحدة تهديدًا محتملًا لأمن حلف شمال الأطلسي.