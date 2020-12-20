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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة تركية تصدر حكما ضد برنامج تقديم مساعدات لأمهات الأطفال الصغار

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:54 ص
محكمة تركية
محكمة تركية
أمينة ذكى
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كشفت صحيفة سوزغو التركية عن أن محكمة الحسابات التركية حكمت ضد برنامج مساعدات بلدية إسطنبول المعارضة لأمهات الأطفال الصغار، حيث خلصت المحكمة إلى أن بطاقات المواصلات العامة البالغ عددها 100000 التي تم تقديمها لأمهات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و4 سنوات تنتهك التشريعات.

يذكر أن برنامج المساعدة لأمهات الاطفال قد قدمه رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، الذي تولى منصبه بعد فوز ساحق في الانتخابات المحلية لعام 2019.

ووفقا للمحكمة التركية فقد قالت: "إن كل السلطات فيما يتعلق بتوفير وسائل النقل المجانية تقع على عاتق الرئيس التركي، بما في ذلك الأسعار المخفضة المقدمة لطلاب المدينة. واستشهدت المحكمة في قرارها بالقانون رقم 4736 بشأن أسعار الخدمات والسلع في المؤسسات العامة".

وكانت تمت الموافقة على برنامج بطاقة السفر المجاني في يناير من قبل مجلس بلدية إسطنبول حيث يحتفظ حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية بالأغلبية فيه، في انتظار موافقة محكمة الحسابات.

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