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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الجبير» عن الحكومة اليمنية الجديدة: خطوة لإنهاء الأزمة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:45 ص
عادل الجبير
عادل الجبير
أمينة ذكى
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قال عادل الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عبر حسابه على موقع "تويتر": "إن ما تحقق لليمن العزيز من تشكيل حكومة جديدة وفقًا لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق".

يأتي هذا فيما رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، بتنفيذ الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي (اتفاق الرياض) والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية.

وأشاد العثيمين في بيان صحفي، بجهود المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بتسريع تنفيذ (اتفاق الرياض) وحرصهما على استقرار اليمن.

فيما رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، باتفاق الرياض لا سيما تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.

ووصف غريفيث هذه الخطوة بالمهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، داعيا إلى ضرورة إشراك المرأة اليمنية في مجلس الوزراء ومناصب صنع القرار.

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