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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

افتتاح معرض «صندوق الدنيا 2020» للفنانة ولاء بلال.. الليلة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:43 ص
ولاء بلال
ولاء بلال
نضال ممدوح
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يفتتح الفنان حسن وصفي نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ المعرض الفردي للفنانة ولاء بلال٬ والذي يقام بنقابة الفنانيين التشكيليين بالإسكندرية٬ تحت عنوان "صندوق الدنيا 2020".

ويضم المعرض 15 لوحة تتجلي فيها فلسفة "بلال" الفنية ورؤيتها التشكيلية التي تعبر عنها بقولها: "عندما يعشق الفن فيحول كل ما يحيط بنا إلى ألوان من البهجة والسعادة التى لا حدود لوصفها والتأمل فيها٬ ويصبح الجرافيك أداتى االفنية الأولى والأخيرة ".

يذكر أن ولاء بلال سبق وأقامت معرضها الفردي الخاص بعنوان "سكندريلا" بقاعة استديو جناكليس بالإسكندرية ديسمبر 2016.

كما شاركت في عدد من المعارض الجماعية منها: صالون الشباب السادس والعشرون 2015، ومعرض سكندريات 5 بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون إبريل 2016، وصالون ليالى الشرق بالقرية الفرعونية أغسطس 2016، وملتقى بصمات الفنانين التشكيليين العرب الحادى عشر - بأنيليه القاهرة - يوليو 2016.

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