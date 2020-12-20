ترامب: أمريكا تعرضت لأكبر عملية تزوير فى تاريخها

قال الرئيس الامريكي دونالد ترمب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لأكبر عملية تزوير انتخابي في تاريخها.يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه اللجنة التي تخطط لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كاملا هاريس، إنهما سيؤديان اليمين القانونية يوم 20 يناير المقبل وذلك على درج مبنى الكونجرس، لكن احتفالات التنصيب ستكون افتراضية بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد- 19.