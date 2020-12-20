انتقدات ضد حزب أردوغان بعد اعترافات سجينات بتعرضهن للتعذيب

يواجه حزب العدالة والتنمية، الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، انتقادات شديدة وواسعة، بعدما نشرت مجموعة من السجينات في تركيا السابقات فيديوهات صادمة على مواقع التواصل، أكدن فيها تعرضهن لأساليب مهينة في التفتيش خلال اعتقالهن، وفقا لموقع قناة العربية.وذكرت "العربية" نقلا عن صحيفة زمان التركية، أن المحامية بتول ألباي، كانت من ضمن عشرات ضحايا هذا النوع من التفتيش المهين، ذاكرة تاريخ ومكان تعرضها للتفتيش العاري، وتم اعتقالها مع والدها، ثم بعد ذلك تم سجنها وتجريدها من الملابس في السجن، كما أمروها بالجلوس والوقوف 3 مرات.وتحدت المحامية بتول ألباي، إذا تم فحص الكاميرات الأمنية في السجن خلال يوم 2 نوفمبر 2017، فسيرى من له عين أنني تعرضت لذلك.وأشارت المعلمة توبا أوزدمير، وهي امرأة أخرى من ضحايا التفتيش العاري، في فيديو نشرته على مواقع التواصل، إلى أنها "أصيبت بانهيار عصبي عندما طلبوا منها أن تزيل كل ملابسها"، قائلة "كان هذا أسوأ يوم في حياتي".كما شاركت كل من الناشطة الحقوقية ناتالي أفازيان، وزكية أتاتش، وهاجر كوتش، والصحفية نور أنار كيلينتش، مقاطع فيديو تحدثن فيها حول تعرضهن لتلك الممارسة الفاضحة أيضًا.من جهتها، شددت القاضية المفصولة بموجب مرسوم من مراسيم حالة الطوارئ سفيم نرجيز، وواحدة من بين الضحايا، على أن هذا التفتيش لا يمكن أن يتم إلا في حالات معينة، مضيفة أن هذه الممارسات أصبحت مؤخرًا عادة تعسفية خاصة بعد الانقلاب المزعوم في 2016.يشار إلى أن تلك الحملة النسائية، أتت بعد أن نفت نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أوزلام زنجين، وجود حالات تفتيش عاري للنساء في السجن، قائلة: "أنا لا أصدق حدوث حالات تفتيش عاري في السجون، زاعمة أن نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو الذي كشف عن وقائع التفتيش العاري، يريد تخويف البرلمان.