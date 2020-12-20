غموض فى تركيا حول اختفاء «وريث عرش» أردوغان

تساءل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من رجال السياسة التركية عن المكان الحالي لوزير المالية التركي السابق وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان "بيرات البيرق"، حيث قال الخبير الاقتصادي التركي، أمين تشابا: "هل هناك أحد غيري يتساءل أين البيرق؟".وتابع تشابا، عبر منشور له على "تويتر" عن بيرات البيرق: "هل هناك أحد غيري يتساءل أين السيد البيرق الذي كان قبل شهر الرجل الثاني في البلاد، وريث العرش، وزير الاقتصاد؟!"، وقال تشابا: يقولون إنه قد تولى منصب مستشار اقتصادي لدى قطر، ولكننا لا نعلم شيئًا عن هذا، لا نستطيع تصديقه أو تكذيبه.يأتي هذا في الوقت الذي لم يظهر فيه البيرق على مواقع مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم استقالته.وقال موقع أحوال التركي إن اختفاء البيرق أمر مثير للفضول، لأنه في أغسطس، قبل أربعة أشهر فقط، كان كبار السياسيين في حزب العدالة والتنمية الحاكم يصطفون للدفاع عن البيرق، مستخدمين هاشتاج # BeratAlbayrakınYanındayız (# WeAreWithBeratAlbayrak).وتابع "أحوال": كانت هناك تكهنات بأنه انتقل إلى لندن، لكن الفضول يتزايد بشأن ما يفعله لأنه لم يُر منذ أسابيع.كان البيرق قبل شهرين فقط هو ثاني أقوى مسئول في الدولة التركية بعد أردوغان، لكنه تحول بين عشية وضحاها إلى شبح، فقد كان وعلى صلة وثيقة بشركة جاليك القابضة، التي كان الرئيس التنفيذي لها، والتي كانت تمتلك صحيفة صباح ومحطة تليفزيون ATV.حقيقة أن البيرق الذي يفترض أن يكون مؤثرا في وسائل الإعلام التركية لم يسمع عنه منذ استقالته لمدة 41 يوما، دفع الكثير من وسائل الإعلام التركية للتكهن بما حدث له بالضبط. هل هو رهن الإقامة الجبرية؟ هل ذهب للخارج؟ ووفقًا لشائعات أخرى نشرتها OdaTV هذه المرة، استأجر البيرق مكتبًا في إسطنبول، وأدار أعماله هناك.ووفقا لـ"أحوال" فقد قال بعض وسائل الإعلام التابعة لحركة جولن إن البيرق لم يظهر علنًا لأنه تعرض للضرب من قبل ابن عم أردوغان، علي أردوغان، الذي تصادف أنه حارسه الشخصي.