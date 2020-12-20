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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نساء تركيات يؤكدون تعرضهن للتفتيش فى السجون وهن عراة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:28 ص
سجن
سجن
أمينة ذكى
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عقب تأكيد بعض قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عدم وجود أو حصول عمليات تفتيش عراه للنساء في السجون، نشرت مجموعة من السجينات السابقات فيديوهات صادمة على مواقع التواصل، أكدن فيها تعرضهن لأساليب مهينة في التفتيش خلال اعتقالهن.

وكشفت المحامية بتول ألباي، أنها كانت واحدة من ضمن عشرات ضحايا هذا النوع من التفتيش المهين، وكشفت الباي أنه تم اعتقالها مع والدها، ومن ثم سجنها وتجريدها من الملابس في السجن، كما أمروها بالجلوس والوقوف 3 مرات عارية، وأكدت أنه إذا تم فحص الكاميرات الأمنية في السجن خلال يوم 2 نوفمبر 2017، فسيرى جميع من له عين أنني تعرضت لذلك".

وقالت المعلمة توبا أوزدمير، من ضحايا التفتيش العاري، في فيديو نشرته على مواقع التواصل: لقد أصيبت بانهيار عصبي عندما طلبوا مني أن أزيل كل ملابسي"، ووصفت هذا اليوم بأنه أسوأ يوم في حياتها.

يأتي هذا في أعقاب نفي نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أوزلام زنجين، وجود حالات تفتيش عاري للنساء في السجن.

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